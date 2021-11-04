В ДФО в честь празднования Дня народного единства на кораблях подняли флаги расцвечивания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Моряки на всех кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота торжественно подняли флаги расцвечивания в честь празднования Дня народного единства. Мероприятия по случаю государственного праздника пройдут 4 ноября во всех регионах Дальнего Востока преимущественно в онлайн-формате.

"Начались праздничные мероприятия с подъема государственных и военно-морских флагов, после чего на всех кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота были торжественно подняты флаги расцвечивания. В рамках праздника на кораблях и в воинских частях флота прошли торжественные построения, информирование личного состава об истории Дня народного единства и вручение грамот наиболее отличившимся военнослужащим", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В Улан-Удэ пройдет виртуальная выставка документов, рассказывающая об истории праздника, виртуальная книжная выставка "Наша сила - единство России!" и библиоэкскурс "Моя страна - моя гордость". Жители Якутии смогут дистанционно принять участие в диктанте, в котором можно будет проверить свои знания о национальном музыкальном инструменте - хомусе.

На юге Сахалина 4 ноября пройдет восхождение по экологической тропе на вершину сопки Маяк села Правда. Общая протяженность маршрута - 2 150 м, для участников подготовили культурно-развлекательную программу и чаепитие. В этот же день на YouTube-канале общественно-культурного центра Благовещенска можно будет посмотреть концерт с участием национальных общественных объединений.

В Приморье гостей Приморской государственной картинной галереи 4 ноября с 17:00 до 23:00 (с 10:00 до 16:00 мск) ждут акция "Меценатом быть легко", поэтическое представление "И каждой осенью я расцветаю вновь…" от театральной студии "Зеркало", концерт "Итальянская мозаика", мастер-класс по старинным итальянским танцам, квесты для детей "Тайны Венеции" и "Путешествие по русскому искусству", а также мастер-классы по изготовлению украшений из фетра и по росписи изделий из дерева. В Театре молодежи 4 ноября в 21:00 (14:00 мск) покажут спектакль "Синяя птица", который можно будет посмотреть онлайн на страницах учреждения в социальных сетях.