День народного единства 2021 году в Москве станет одним из самых теплых в истории

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нынешний день может стать третьим среди самых теплых 4 ноября в столичном регионе за всю историю метеонаблюдений. Воздух в Москве прогреется до 11 градусов тепла, в Подмосковье - до 12 градусов тепла, что на семь-восемь градусов выше нормы, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"День народного единства станет одним из самых теплых в метеоистории! В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до плюс 9-11 градусов, в Подмосковье до плюс 7-12 градусов. Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября", - рассказал он.

По словам Тишковца, в XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда максимальные термометры показали 11 градусов тепла.

"В прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году - плюс 11,9 градуса, который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений - с 1879 года. Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений",- отметил метеоролог.

Теплая ночь

Тишковец также сообщил, что ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых с 1948 года.

"Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в теплом секторе дождливого циклона, оберегающего воздух от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже плюс 7,3, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину 20 века, а в век глобального потепления уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8. То есть с 1948 года прошедшая ночь по теплу заняла почетное второе место", - написал он на своей странице в Instagram.