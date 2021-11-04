ФСБ Крыма рассекретила протоколы допросов и материалы следствия по нацистскому преступнику

ТАСС, 4 ноября. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило в рамках проекта "Без срока давности" материалы в отношении командующего войсками вермахта в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию архивных документов, разоблачающих нацистские преступления в Крыму, с целью установления имен всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти. Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Йенеке был арестован советскими войсками и приговорен военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях в 1947 году в ходе Севастопольского судебного процесса. Рассекречены и будут переданы в музей протоколы допросов, постановления о предъявлении ему обвинений, где изложены новые подробности преступлений, совершенных нацистами на полуострове.