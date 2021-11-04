В Свердловской области привили за сутки рекордные 24,5 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 24,5 тысячи жителей привились от коронавируса за сутки в Свердловской области, это рекорд по объему суточной вакцинации жителей в регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Предыдущий рекорд был установлен 28 октября, когда против COVID-19 было привито 19 057 человек.

"Почти 24,5 тысячи уральцев привились первым компонентом препарата от коронавируса за минувший день. Это новый рекорд по объему вакцинации жителей Свердловской области", - говорится в сообщении.

Всего в регионе по состоянию на утро 4 ноября первый этап вакцинации прошли более 1,5 млн человек. И 1,3 млн уральцев завершили оба этапа.