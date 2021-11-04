Володин поздравил россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Люди, наделенные властью, должны быть ориентированы на повестку развития страны, в противном случае возрастет влияние иностранных государств. Об этом в четверг в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравив граждан с Днем народного единства.

"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств", - написал он.

Володин напомнил, что для страны начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. "Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - указал политик.

Володин также заявил, что "со времен древнейших институтов народовластия, и в особенности это проявилось в эпоху соборов, отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности".