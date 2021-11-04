В Приморье амбулаторные инфекционные центры переводят на 14-часовой режим работы

ТАСС, 4 ноября. Амбулаторные инфекционные центры в поликлиниках Приморского края в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и количества обращений к медикам переводятся на 14-часовой режим дня и без выходных, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с ежедневным ростом заболеваемости COVID-19 в Приморье амбулаторные инфекционные центры переведены на семидневную рабочую неделю. В будние дни врачи будут принимать пациентов по 14 часов в сутки - с 08:00 до 22.00, в выходные дни с 09:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Всего на новый режим будет переведено 11 медучреждений, в них будут принимать пациентов с симптомами респираторных инфекций. При высокой несбиваемой температуре необходимо вызвать врача из поликлиники на дом.

В Приморье первую прививку от COVID-19 сделали 553,2 тыс. человек, из них более 392,3 тыс. - завершили иммунизацию. В регионе действуют более 200 прививочных пунктов. С начала пандемии в Приморском крае новой коронавирусной инфекцией заразились 77,1 тыс. человек, 1 271 пациент умер.