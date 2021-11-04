В Пятигорске высадили более 100 туй и лип в честь Дня народного единства

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 туй и лип высадили в Пятигорске (Ставропольский край) в День народного единства в начале дороги на Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня была высажена аллея из более 100 деревьев. Среди них туи, липа, айва", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава курорта Дмитрий Ворошилов написал в Instagram, что Аллею Единства высадили вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, муфтием Ставропольского края Мухаммадом Рахимовым, депутатами и молодежью города в начале пути к Успенскому Второафонскому монастырю.

"В Пятигорске проживают люди самых разных национальностей и вероисповеданий, но взаимоуважение, традиции добрососедства и общность целей объединяют наш многонациональный город, дают нам силы не только для преодоления трудностей, но и для дальнейшего созидания", - добавил глава курорта.

По преданию, Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь был основан на горе Бештау русскими монахами, прибывшими со Святой Горы Афон, на месте византийской обители IX века. Освящение нового монастыря состоялось 28 ноября 1904 года.