На Украине зафиксировали новый суточный максимум по числу заразившихся коронавирусом

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 27 377, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Об этом в четверг сообщили в Минздраве Украины.

"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. В Минздраве уточнили, что среди заразившихся 1 787 детей и 426 медработников. Предыдущий антирекорд зафиксирован 29 октября, когда число заразившихся за сутки достигло 26 870 человек.

В ведомстве уточнили, что за сутки госпитализировано 5 472 человека, 12 464 выздоровели, 699 пациентов скончались от осложнений. За все время пандемии число заразившихся на Украине превысило 3 млн, выздоровели почти 2,5 млн, умерли от осложнений 70 146 человек.

Большинство регионов Украины (15 областей и Киев) отнесены к так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. В Минздраве страны заявили, что в ближайшее время еще несколько регионов могут быть включены в этот список.