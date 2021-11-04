Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сохранение уникального союза народов и культурной самобытности является основой развития РФ. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении россиянам по случаю Дня народного единства.

"Россия - великая страна, обладающая уникальным историческим наследием, социально-экономическим и человеческим потенциалом. Сила нашего государства - в сплоченности народа, его национальном характере, богатых традициях патриотизма", - отмечается в поздравлении, текст которого опубликован в четверг на сайте Совфеда.

По мнению Матвиенко, уроки прошлого показывают россиянам "всю важность солидарности граждан в годы тяжелых испытаний", а воля, мужество и решимость предков "служат <...> вечным примером искренней любви к Родине, ответственности за ее дальнейшую судьбу".

"Сегодня надежной основой динамичного развития Российской Федерации является сохранение нашего генетического кода, уникального союза народов и культурной самобытности. Вместе мы достигнем поставленных целей, решим стратегические задачи, сумеем достойно ответить на любые вызовы и угрозы современности", - убеждена спикер Совета Федерации.

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак полагает, что сила россиян "всегда была в единстве и сплоченности - и перед лицом опасности, и в минуты национального триумфа". "Не так важно, насколько мы разные, где именно выросли, во что верим и каких взглядов придерживаемся. Важно то, что мы вместе, то, что всех нас объединяет: это наша общая история и гордость за нашу великую страну, любовь к родным местам, стремление к правде и справедливости, забота о ближних и готовность прийти на помощь. То, что на протяжении многих веков объединяет Россию, делает ее сильной и успешной", - считает он.