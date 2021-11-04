В Татарстане не будут продлевать режим нерабочих дней

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Режим нерабочих дней в Татарстане не будет продлен после 7 ноября. Но в республике сохранятся ограничения и ряд запретов до улучшения эпидситуации, сообщает пресс-служба президента Татарстана в четверг.

"Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября. Вместе с тем, обращаем внимание, что введенные ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в зависимости от эпидситуации не исключается введения дополнительных ограничительных мер. Их перечень находится на рассмотрении правительства Республики Татарстан.

В Татарстане с 30 октября запрещены в том числе проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, работа развлекательных комплексов в ТЦ, букмекерских контор и ломбардов, проведение ярмарок в закрытом пространстве, вход и пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ. Также введен запрет на торговлю и работу общепита с 23:00 до 06:00. В ночное время запрещена работа бань и саун.

Кроме того, введена самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.