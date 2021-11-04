В Табасаранском районе Дагестана отремонтируют четыре школы в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в рамках регионального проекта "100 школ" ведется в четырех школах Табасаранского района Дагестана. Об этом сообщает в четверг пресс-служба районной администрации.

"Замглавы администрации Табасаранского района Заур Мусаев совместно с представителями подрядчика и специалистами службы единого заказчика ознакомился с ходом капремонта, который проходит в настоящее время в четырех школах района в рамках проекта "100 школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт проводится в четырех сельских школах: Гувлигская СОШ, Ушнигская ООШ, Цухтыгская СОШ и Ягдыгская СОШ № 2. Реализация проекта позволяет провести капитальный ремонт в школах по обновлению электросетей, замене отопительной системы, кровли, окон, дверей.

"За последние годы в рамках проекта "100 школ" в районе была отремонтирована 31 школа <...>. Но останавливаться на этом мы не собираемся, наши школы будут и дальше участвовать в государственных программах, которые направлены на улучшение условий для образовательного процесса", - цитирует Мусаева пресс-служба администрации района.

Проект "100 школ" реализуется в Дагестане с 2018 года, он предполагает привлечение бюджетных и внебюджетных средств на ремонт общеобразовательных учреждений региона. К финансированию присоединяются муниципалитеты и частные инвесторы. За четыре года в рамках проекта, по данным Минэкономразвития региона, были отремонтированы более 550 школ.