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В Москве на 102-м году жизни умер ветеран войны и связист КГБ Евсей Доброневский

Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, служивший в правительственной связи, Евсей Доброневский умер от последствий коронавирусной инфекции в Москве в возрасте 101 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В своей квартире в Денежном переулке от последствий коронавируса в возрасте 101 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский", - сказал собеседник агентства.

По результатам осмотра тела не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Доброневский служил в Великую Отечественную войну в отделе правительственной связи, обеспечивая ее между фронтом и Cтавкой Верховного Главнокомандования. Дошел до Берлина. После войны служил в пограничных войсках, работал в НИИ, занимался проблемами связи.

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