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Режим ограниченной видимости из-за сильного тумана ввели в аэропорту Воронежа

Задерживается вылет четырех рейсов и прилет шести

ТАСС, 4 ноября. Режим ограниченной видимости из-за сильного тумана введен в аэропорту Воронежа, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Задерживается вылет четырех рейсов и прилет шести, следует из данных онлайн-табло.

По данным онлайн-табло, аэропорт не может принять по расписанию шесть самолетов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга и Худжанда. Также задерживаются четыре вылета в Москву и Санкт-Петербург, самый поздний из которых запланирован на 11:40.

"У нас введен режим ограниченной видимости по туману сегодня с 08:38 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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РоссияВоронежская область
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