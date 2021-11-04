В России зафиксировали 1 195 смертей из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 195 против 1 189 днем ранее, до 243 255. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала эпидемии, предыдущий максимум был зарегистрирован в среду. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 75 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 - в Московской области, 45 - в Краснодарском крае, 40 - в Нижегородской области, 39 - в Пермском крае.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 40 217, до 8 673 860. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%. В частности, за сутки был выявлен 3 271 случай в Санкт-Петербурге, 2 732 - в Московской области, 1 603 - в Самарской области, 802 - в Воронежской области, 799 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 953 239, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 31 928, до 7 477 366. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 3 354 пациента в Санкт-Петербурге, 3 285 - в Московской области, 969 - в Республике Крым, 921 - в Самарской области, 662 - в Республике Башкортостан, 654 - в Ульяновской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 305 против 6 827 днем ранее, до 1 843 362.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 31 728 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 633, до 1 618 624. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 193 010 человек.