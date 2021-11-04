Коэффициент распространения ковида в РФ впервые с начала сентября опустился ниже 1

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с 11 сентября опустился ниже единицы и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Москве, где он снизился до 0,84 (это минимум с 27 октября), в Санкт-Петербурге (0,93) и Нижегородской области (0,99).

В Ростовской, Воронежской и Свердловской областях коэффициент равен 1,03, в Иркутской области - 1,04, в Красноярском крае - 1,05, в Московской области - 1,06, в Самарской области - 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.