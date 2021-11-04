Стратегию развития туризма в регионе начали разрабатывать в Архангельской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития туристической отрасли региона разрабатывается в Архангельской области, рассказал в четверг ТАСС губернатор Александр Цыбульский. По его словам, единая стратегия позволит увеличить турпоток в регион.

"Все направления туристической деятельности надо увязать в стратегию развития туристической отрасли, которую мы сейчас разрабатываем в области. И я думаю, что через два-три года мы здесь существенным образом нарастим объемы", - сказал Цыбульский.

Будет применяться кластерный подход к развитию туризма вместо отраслевого. Туристам будут предложены разные варианты туров: от санаторно-курортного отдыха, исторического и спортивного до индустриального.

"Архангельская область богата с точки зрения культурной, духовной составляющей, с точки зрения природных ландшафтов - это удивительные места. От карстовых пещер, самых больших в Европе, заканчивая 500-летними монастырями. Сольвычегодск - родина Строгановых, с точки зрения, что создано этой семьей, и с точки зрения медицинского потенциала, место для медицинского отдыха", - отметил губернатор.

В 2019 году область посетили 427,2 тыс. человек, рост турпотока по сравнению с 2018 годом составил около 3%. В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями турпоток в Архангельскую область за 2020 год снизился и составил 236 тыс. человек. По словам Цыбульского, из-за коронавирусных ограничений достичь показателей 2019 года в 2021 году не удастся. "Думаю, что в этом году будет где-то процентов на 30 меньше, чем в 2019 году, но выше чем в 2020 году. Прирост есть. Но при той ситуации, которая с коронавирусом сложилась, мы не догоним 2019 год", - сказал он.