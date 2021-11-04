РЭО призвал к разделению отходов при заказе готовой еды в нерабочие дни

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Во время нерабочих дней оборот рынка доставки увеличился на 41%, в связи с чем сильно вырос объем отходов. Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан к сортировке отходов в период локдауна, а ретейлеров к ответственному выбору упаковки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"Службы доставки еды сообщают о рекордных показателях за первые дни нерабочего периода. Число запросов о подключении ресторанов к сервисам выросло в 1,5 3,5 раза. Всего рынок доставки готовой еды вырос на 41% за четыре дня, а число заказов увеличилось на 24%. Обратная сторона заключается в том, что вместе с тем увеличилось и количество упаковки, а также отходов потребления. РЭО призывает граждан к осознанному потреблению и сортировке отходов в период локдауна, ретейлерам следует более ответственно подойти к выбору упаковки своей продукции, при возможности снизить ее количество", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также призвал отказаться от излишних онлайн-покупок либо отдавать предпочтение тем магазинам, где используется минимум упаковки. Кроме того, он обратился к онлайн-магазинам и сервисам доставки с просьбой о переходе на многоразовую тару и отказу от лишней и трудноперерабатываемой упаковки.

"В первый год пандемии рынок доставки увеличился более чем в четыре раза. В 2020 году доставка готовой еды привела к образованию 40 тысяч тонн отходов, посчитали активисты Гринписа. Это примерно один миллиард одноразовых ложек, вилок, контейнеров, пакетов и прочих отходов", - уточнили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.