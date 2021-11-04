Голландская газета Volkskrant сообщила, что ее журналист покинул РФ из-за правонарушений

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский корреспондент нидерландской газеты De Volkskrant Том Веннинк покинул территорию РФ после отзыва у него разрешения на проживание из-за административных правонарушений. Об этом сообщило в четверг само издание, в котором работает журналист.

"Веннинк, находившийся в Москве с 2015 года, пытался продлить свою аккредитацию с осени, - утверждает газета. - В предыдущие годы с этим не возникало никаких проблем, однако в этом году они появились. В понедельник он был проинформирован, что министерство внутренних дел отозвало его разрешение на проживание [в России] и что он должен покинуть страну в течение трех дней".

В МИД Нидерландов выразили сожаление в связи с этой ситуацией. "Для Нидерландов неприемлемо, когда журналист вынужден покидать страну против своей воли, - утверждал и.о. министра иностранных дел Бен Кнапен. - Свобода прессы является очень важной".

По данным De Volkskrant, Веннинк вернулся в Нидерланды в среду. Ему запрещен въезд в Россию до января 2025 года.

Согласно газете, административные правонарушения, о которых идет речь, были совершены в 2019-2020 годах. В ноябре 2019 года Веннинк был вынужден заплатить штраф за то, что опоздал с подачей ежегодного уведомления о подтверждении проживания. В январе 2020 года он также был вынужден заплатить штраф за посещение Чукотки без разрешения со стороны губернатора.