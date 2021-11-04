Очереди в пунктах вакцинации наблюдаются в крупных городах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Очереди на вакцинацию от коронавируса фиксируют в крупных городах Краснодарского края, в регионе работают 332 пункта вакцинации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ранее губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса: С 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края, теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ) совершеннолетними.

"В крупных городах наблюдаются [очереди]", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о наличии очередей в пунктах вакцинации. В пресс-службе краевого минздрава добавили, что в регионе работают 332 пункта вакцинации, в торговых центрах в Краснодаре медикам в мобильных пунктах вакцинации помогают волонтеры "Молодежка ОНФ".

Так, например, как передает корреспондент ТАСС, в Краснодаре в очередях в нескольких пунктах вакцинации скопились около 30-40 человек, время ожидания составляет порядка 50 минут. В Сочи, по данным корреспондента ТАСС, очередей в четверг не наблюдается, по данным администрации города Сочи, на курорте работают 28 пунктов вакцинации.

"Отрадно видеть, что жители края понимают всю ответственность и идут вакцинироваться. Прививка от коронавируса - единственный способ обезопасить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. <...> Держим ситуацию на контроле", - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

По данным оперативного штаба региона, на Кубани за сутки выявили 297 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии - 82 682 случая COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц 58 595 человек, 7553 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 жителей, на ЭКМО - 5.