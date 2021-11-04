Посол РФ: создание Литвой черных списков российских исполнителей не останется без ответа

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Составление Вильнюсом черных списков российских исполнителей, которым по надуманным причинам литовские власти запрещают выступать в республике, получит соответствующую реакцию российской стороны. Об этом в четверг в интервью выходящему в Литве русскоязычному еженедельнику "Обзор" заявил посол РФ в Вильнюсе Алексей Исаков.

"Активность составителей и инициаторов так называемых черных списков без нашего ответа не останется", - сказал он.

Дипломат признал, что эксцессы с приездом в Литву отдельных российских артистов или коллективов случались и раньше. "В этом году, несмотря на образовавшуюся из-за эпидемических ограничений фактическую заморозку концертной деятельности российских исполнителей, литовская сторона буквально набросилась на наших артистов", - сказал Исаков. По его оценке, причиной тому, скорее всего, является стремление подчинить текущей политической конъюнктуре культурную жизнь в Литве.

Сначала Вильнюс объявил неугодным "за сознательное отрицание территориальной целостности Украины" Филиппа Киркорова, которому на пять лет запретили въезд в Литву. Затем началась кампания против концерта в Вильнюсе всемирно известного российского пианиста Николая Луганского из-за того, что он несколько лет назад дал концерт в Донецке.

Тем не менее посол выразил надежду на позитивные перемены. "В целом у меня нет сомнений, что здравый смысл в конечном счете восторжествует, - сказал он. - Десятки тысяч простых литовских граждан хотят ходить на концерты российских поп-звезд, слушать выдающихся музыкантов, читать книги русских писателей, смотреть новейшие наши фильмы". Подобное желание, считает Исаков, является залогом того, что на концертных площадках Литвы будут вновь блистать известные во всем мире российские артисты.