В Думу не поступали предложения о геномной регистрации всех граждан РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Предложения о распространении геномной регистрации на всех россиян не поступали в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и не обсуждаются в данный момент, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Василий Пискарев.

Он пояснил, что на рассмотрении Госдумы находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых. "Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов", - заявил он.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В четверг зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил в комментарии СМИ, что после этого геномную регистрацию можно будет поэтапно расширить на всех россиян.

Госдума в декабре 2020 года приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.