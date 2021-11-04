Систему QR-кодов для посещения торговых центров введут в Тульской области

ТАСС, 4 ноября. Требование предъявить QR-код, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест при посещении торговых и торгово-развлекательных центров начнет действовать в Тульской области с 8 ноября. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"С 8 ноября требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, распространятся на посещение торговых и торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на людей, идущих на вакцинацию, при условии их сопровождения до прививочного пункта, и несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти продливают требование о доступе по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, для посещения мест общественного питания и при заселении в гостиницы.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. С 6 ноября станет возможным проведение спортивных мероприятий со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Дети в возрасте до 18 лет смогут посещать эти места без QR-кода.

Невакцинированные жители старше 60 лет обязаны с 8 ноября соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, в том числе на садовых участках.

3 ноября власти региона сообщили о том, что режим нерабочих дней после 7 ноября не будет продлен в Тульской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрирован 61 138 случаев заболевания, в том числе 267 - за последние сутки. Выздоровели 52 964 человека, отмечено 3 530 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет более 47%.