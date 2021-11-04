ВОЗ выразила обеспокоенность темпами распространения COVID-19 в Европе

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге, который транслировался в Facebook .

"Текущие темпы передачи инфекции в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность. Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии", - отметил он.

Клюге подчеркнул, что каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается или уже столкнулась "с реальной угрозой возрождения COVID-19".

По его словам, на прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев заболевания и 24 тыс. новых летальных случаев, в Европе и Центральной Азии наблюдался рост соответственно на 6% и 12% по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

На прошлой неделе на Европейский регион пришлось 59% всех случаев COVID-19 во всем мире и 48% зарегистрированных летальных исходов. В целом в Европейском регионе зарегистрировано больше случаев (78 млн), чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, западной части Тихого океана и Африке вместе взятых. "Мы снова в эпицентре", - подчеркнул Клюге.

Пожилое население

COVID-19 в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) особенно быстро распространяется среди пожилого населения, 75% смертельных случаев в результате заболевания приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщил Клюге.

"Мы видим растущие тенденции во всех возрастных группах. Но наибольшую озабоченность вызывает быстрая передача в пожилых группах населения (с 38 недели), что приводит к увеличению числа смертей людей с тяжелыми заболеваниями. В настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше", - отметил он.

Согласно последним данным Европейского регионального бюро ВОЗ, количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось более чем вдвое за одну неделю. "Согласно одному надежному прогнозу, если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей после COVID-19 в регионе к первому февраля следующего года, и 43 страны в нашем регионе столкнутся с высокой или крайне высокой нагрузкой на больницы в некоторых странах в тот же момент", - подчеркнул Клюге.

По его словам, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется двумя причинами: недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер здравоохранения и социальных мер.

В настоящее время в регионе сделан 1 млрд доз вакцин от COVID-19. "Однако страны Европейского региона находятся на разных этапах вакцинации. В среднем только 47% людей в Европейском регионе прошли полную серию вакцинации. В то время как в восьми странах охват превысил 70%, в двух этот показатель остается ниже 10%", - сказал Клюге.

По его словам, страны с низким уровнем вакцинации - государства Балтии, Центральной и Восточной Европы и региона Балкан, где процент госпитализаций высок. "Такой разброс в охвате вакцинацией отражает несколько проблем, связанных с предоставлением услуг иммунизации, а также отсутствие доверия и (или) самоуспокоенности со стороны некоторых групп населения. Крайне важно, чтобы власти приложили все усилия для ускорения темпов вакцинации", - добавил Клюге.

Использование масок

Почти 190 тыс. жизней могут быть спасены в Европе, если 95% населения этой части света будут использовать защитные маски в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщил директор Европейского бюро ВОЗ.

"Надежные прогнозы показывают: если мы добьемся универсального использования масок на 95%, мы сможем спасти 188 тыс. жизней из полумиллиона жизней, которые мы можем потерять до февраля 2022 года, - отметил он. - Тестирование, отслеживание контактов зараженных, вентиляция в помещениях и физическое дистанцирование остаются частью нашего арсенала защиты наряду с быстрой, справедливой и всеобщей вакцинацией всех, кто может быть привит".

По его словам, показатели госпитализации в странах с низким уровнем вакцинации заметно выше и растут быстрее, чем в странах с более высоким уровнем.

"Большинство людей, госпитализированных и умирающих от COVID-19 сегодня, не полностью вакцинированы. Вакцины действительно делают то, для чего они были предназначены, - предотвращают тяжелые заболевания и смерть. Вакцины - наш самый мощный актив, если они используются вместе с другими инструментами", - подчеркнул Клюге.

По его словам, Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии. "Европа снова оказалась в эпицентре пандемии - там, где мы были год назад. Сегодняшняя разница в том, что мы знаем больше и можем делать больше, у нас есть больше инструментов и средств для смягчения и уменьшения ущерба, наносимого нашим сообществам и обществу", - сказал Клюге.

Он также напомнил, что на континенте начинается сезон гриппа. "Мы сталкиваемся с перспективой распространения как гриппа, так и COVID-19. Одни и те же профилактические меры работают против обоих вирусов, и у нас есть эффективные и безопасные вакцины для обоих", - напомнил региональный директор.