Опрос: россияне в ноябрьские праздники в основном выбирают поездки домой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне, заказывающие билеты для дальних поездок, на ноябрьские праздники в большинстве своем предпочитают отправиться домой, выяснил сервис поездок и путешествий Tutu.ru. ТАСС ознакомился с результатами опроса, в котором на сайте сервиса перед праздничными днями приняли участие 1 874 человека.

Большинство опрошенных сказали, что на ноябрьские праздники отправятся домой. Такие планы у 41% респондентов. Еще 14% поедут в гости к друзьям.

Отпуск по России запланировали 18% путешественников, а за рубеж решили отправиться 10% опрошенных.

При этом 5% респондентов поедут в командировку, несмотря на праздники и нерабочие дни. А еще у 12% ответивших на опрос нашлись какие-то другие дела, для которых также нужно отправиться в поездку.

По данным аналитиков Turu.ru, больше всего авиабилетов по России с вылетами в период с 28 октября по 7 ноября забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. Также в топ-10 направлений вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа. Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников наибольшей популярностью пользуются страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан и Беларусь. Также в топ-10 стран у самостоятельных туристов входят Турция, Кипр и Египет.