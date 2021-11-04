Собянин: бонусы для доноров плазмы с антителами к COVID-19 в Москве увеличатся вдвое

"Понятно, что большинство тех, кто приходят сюда, эти люди приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде, кто тяжело заболел ковидом. Но тем не менее мы оказываем материальную поддержку донорам, выплачиваем бонусы - 5 тыс. рублей. Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры", - сказал Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ № 1 им. Пирогова на ул. Шаболовка.

Он добавил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. По его словам, такой метод лечения действительно показал эффективность. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

"Сегодня сдают плазму не только те, кто переболел, но и кто привился, у кого большие антитела. <...> Они приходят, сдают плазму крови - эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое. Это, конечно, большое подспорье для лечения больных ковидом. Мы открыли крупневший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Так что огромное спасибо всем, кто принимает в этой работе участие", - сказал Собянин.

Единство против COVID-19

"Поздравляю москвичей с Днем народного единства, это праздник, посвященный преодолению одного из самых важнейших переломов в жизни нашей страны. Сегодня тоже сложный период, который переживает весь мир, страна и наш город, - преодоление пандемии и последствий, которые она несет. Спасибо врачам, медсестрам, социальным работникам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Спасибо огромное волонтерам, которые участвуют в этой борьбе, всем неравнодушным москвичам, особое спасибо нашим донорам, которые приходят и сдают свою кровь, - те, кто уже переболели ковидом, имеют антитела или вакцинированы, с большими антителами", - сказал мэр.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы, проведенные московскими врачами исследования показали, что переливание плазмы увеличивает выживаемость пациентов на 19%, в два раза сокращается необходимость перевода пациента на ИВЛ. В этой связи данный метод лечения был включен Минздравом России в клинические рекомендации по COVID-19 как один из элементов комплексной терапии. Кроме того, донорская плазма используется для производства лекарственного препарата "КОВИД-глобулин иммуноглобулин человека против COVID-19", данный препарат уже применяется для лечения коронавирусной инфекции в Москве.

Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане, имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года; в возрасте от 18 до 55 лет; с весом более 50 кг; без временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови. Безвозмездная донация плазмы учитывается при получении статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России". В случае возмездной плазмодачи донору выплачивается стимулирующая выплата за 600 мл плазмы и 1 235 рублей в качестве компенсации за питание.

Заготовку донорской плазмы в Москве осуществляют шесть стационарных пунктов, открытых в Центре крови им. Гаврилова, НИИ им. Склифисовского, ГКБ № 52, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ГКБ им. Кончаловского и ГКБ им. Ерамишанцева. Кроме того, был открыт пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на Шаболовке. За 1,5 года донорами стали 30 тыс. человек, в т. ч. 20% сдали плазму повторно; 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19. Горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00) является "единым окном" для всех желающих стать донорами. Подробную информацию о правилах и пунктах сдачи плазмы с антителами к COVID-19 можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения, заключили в пресс-службе.