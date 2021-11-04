BioNTech намерена проверить данные расследования о разработанной ею с Pfizer вакцине

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германская компания BioNTech намерена провести проверку сведений о предполагаемых нарушениях при испытаниях разработанной ею вместе с американской Pfizer вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в четверг представитель фирмы агентству DPA , комментируя информацию, опубликованную в британском научном журнале BMJ .

По ее словам, аккуратное применение вакцины и сбор данных во время клинических испытаний для BioNTech являются "главным приоритетом". "Мы серьезно относимся к заявлениям, которые были сделаны в статье, и немедленно проверим их после ее изучения", - сказала представитель компании из Майнца.

В расследовании BMJ говорится о том, что клинические испытания вакцины от Pfizer проводились с нарушением научных норм и процедур, в том числе допускались фальсификация данных, раскрывалась личность добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. В BMJ провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогающей Pfizer проводить клинические испытания. Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после того, как она неоднократно докладывала в головное отделение компании о массовых нарушениях.

Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудиозаписей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители Pfizer.

По данным Джексон, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит слепому характеру тестирования. Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных и не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах. Эти проблемы, по ее словам, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что результаты испытаний периодически фальсифицировались и часть информации просто утаивалась. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, ситуация не изменилась после увольнения Джексон.