Экоактивисты перекрыли движение в центре Лондона, приклеив себя к асфальту

"62 человека блокировали три дороги в районе Парламентской площади в Вестминстере этим утром", - говорится в заявлении движения в Twitter. Около 30 демонстрантов, по информации агентства PA, прибегли к излюбленной тактике, приклеив себя к дорожному полотну.

Действия демонстрантов привели к масштабным пробкам в центре Лондона.

С начала сентября активисты Insulate Britain, отделившегося от природоохранного движения Еxtinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), перекрывали дороги в британской столице и в других местах почти 20 раз, выбирая для этого самые загруженные участки и действуя в часы пик. Они призывают правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу Земли.

Экоактивистов не останавливает даже то, что британское правительство пообещало ужесточить наказания за такие действия, пригрозив манифестантам реальными сроками заключения и неограниченными штрафами. Как говорится на сайте движения, всего за неполные два месяца в акциях протеста приняли участие 146 человек. Они были задержаны в общей сложности 800 раз.

На 16 ноября в Высоком суде Лондона запланировано слушание, на которое вызваны девять участников Insulate Britain, которые ранее блокировали окружную лондонскую дорогу М25 в нарушение решение суда. Еще 23 активиста должны быть вызваны в суд в ближайшие дни. По информации самого движения, им грозит наказание вплоть до двух лет тюремного заключения и конфискация имущества.