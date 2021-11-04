Посол РФ: пробы ДНК подтвердили, что еще 139 российских детей находятся в Заевфратье

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская сторона на основе ДНК-тестов выяснила, что 139 детей из РФ находятся в Заевфратье. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"В настоящий момент - на основании взятых на месте проб ДНК - нам известно о еще 139 российских детях, находящихся в Заевфратье. Прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее помочь им вернуться домой", - сказал он.

Посол подчеркнул, что этот вопрос постоянно остается в фокусе внимания российского диппредставительства в арабской республике. "С 2019 года из лагерей временно перемещенных лиц на северо-востоке САР удалось вывести на родину в общей сложности 215 малолетних россиян. Большой вклад в успех этой работы внесла Анна Кузнецова в свою бытность уполномоченным президента России по правам ребенка, которая взяла решение этой задачи под личный контроль и в том числе сама неоднократно посещала Сирию", - отметил дипломат.