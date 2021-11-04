Учреждения допобразования в Орловской области перейдут на дистант до 13 ноября

ТАСС, 4 ноября. Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Орловской области будут работать в дистанционном формате с 8 по 13 ноября. Об этом сообщил в Instagram губернатор Андрей Клычков.

"В Орловской области студенты СПО и (учреждения) допобразования будут учиться дистанционно с 8 ноября по 13 ноября", - написал губернатор.

С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена система QR-кодов, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, отменены все публичные мероприятия.

В Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 54 546 случаев заболевания, в том числе 341 за последние сутки. Выздоровели 47 128 человек, отмечено 1 120 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%.