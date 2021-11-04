Томские власти приостанавливают диспансеризацию из-за роста заболеваемости COVID-19

ТОМСК, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе поручил своему заместителю Алене Левко приостановить диспансеризацию и плановые профосмотры в медучреждениях области, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ. Кроме того, губернатор поручил на уровне региона продлить нерабочие дни с 7 по 15 ноября.

"Заместителю по социальной политике Алене Левко губернатор поручил увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления новой коронавирусной инфекции до 400 тестов в сутки на 100 тысяч населения. Также в регионе должны быть приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших СOVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместителю по экономике Андрею Антонову глава региона поручил регулярно информировать предприятия малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки, а при необходимости внести предложения о новых видах помощи.

Пресс-служба уточняет, что дополнительные дни каникул, с 8 по 14 ноября включительно, объявлены как для школьников, так и для студентов колледжей и техникумов Томской области. Студенты университетов в этот период будут учиться в дистанционном формате. Занятия в учреждениях дополнительного образования в этот период не проводятся, в детских садах будут работать только дежурные группы.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано порядка 49 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,4 раза - с 100 до 240. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали к середине месяца около 50% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.