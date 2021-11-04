Сотрудники скорой помощи города Облучье увольняются, чтобы не делать прививку от ковида

ТАСС, 4 ноября. Сотрудники нескольких бригад скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявления об увольнении. Главный врач скорой медицинской помощи региона Владислав Коган сообщил журналистам, что в случае ухода этих специалистов местные жители не останутся без медицинской помощи.

По информации, распространенной местными СМИ, причиной, по которой медики написали заявления об уходе с работы, стало их нежелание делать прививки от коронавируса. В автономии, по решению Роспотребнадзора, работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении первого этапа вакцинации.

"На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные Облученском районе, проживают около 25 тыс. человек. По нормативам, с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи - дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан - плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется", - сообщил Коган.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 9 343 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 017 пациентов, умерли 464 граждан. Первый компонент вакцины, по данным на 2 ноября, получили 42 603 жителя области, завершили вакцинацию - 37 810 человек.