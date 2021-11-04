В Москве полиция задержала около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали более 15 человек на станции метро "Пушкинская", которые собирались принять участие в шествии националистов "Русский марш", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники движения собираются на разных станциях метро и группами съезжаются к станции "Пушкинская", где их прямо на перроне задерживает полиция и выводит на улицу. На самой Пушкинской площади дежурит ОМОН.

Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

3 ноября суд арестовал на 10 суток организатора "Русского марша" Никиту Зайцева, признав его виновным в неповиновении сотруднику полиции.