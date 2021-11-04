В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября не будут разводить мосты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Мосты Петербурга через Неву и ее каналы не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"В ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут. Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства", - рассказали в пресс-службе.

Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, завершается в этом году 15 ноября, после чего перестанут разводить Кантемировские, Сампсониевский и Гренадерский мосты через Большую Невку. Разводка мостов, расположенных на самой Неве, а также на Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. Исключение - Биржевой мост, который закрыт на капитальный ремонт и сейчас не разводится, отметили в пресс-службе.