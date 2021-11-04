В Ростовской области с 8 ноября отменят ограничения, введенные на период нерабочих дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Ростовской области на период нерабочих дней, будут отменены с 8 ноября. Об этом сообщил в четверг губернатор Василий Голубев в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram .

"Сегодня я подписал постановление об отмене с 8 ноября большинства ограничений, которые действуют сейчас, в период нерабочих дней. <…> C 8 ноября опять смогут работать кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские компании. В полной мере возобновят предоставление услуг парикмахерские, стоматологические и ветеринарные клиники", - сказал Голубев.

Однако, по его словам, полностью снять ограничения в регионе не позволяет эпидемиологическая ситуация. В частности, залы кинотеатров разрешено заполнять на 50%, заполняемость фитнес-центров, спортзалов и ледовых катков, бассейнов и аквапарков допускается из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

"С 8 ноября в Ростовской области в полном объеме возобновляется работа предприятий общественного питания. Часы их работы установлены с 06:00 до 21:00", - добавил глава региона.

При этом доступ во все учреждения, а также в театры и ТРЦ для граждан старше 18 лет будет осуществляться только при предъявлении сертификата о прививке либо справки о том, что они переболели ковидом. "ПЦР-тест из перечня документов, по которым можно было прежде посетить большинство организаций, теперь исключен", - отметил Голубев.

Кроме того, изменены требования для посетителей физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе на стадионе "Ростов-Арена". При их посещении детям (до 18 лет) нужно будет предъявлять свежий ПЦР-тест, взрослым - сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании.