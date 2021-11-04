Татарстан перед Днем народного единства передал российским военным в Сирии подарки

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 4 ноября. /ТАСС/. Делегация Татарстана посетила 2-3 ноября российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии и доставила военнослужащим две тонны груза с подарками с родины, передает корреспондент ТАСС.

По словам руководителя делегации, заместителя премьер-министра Татарстана, полпреда Татарстана в РФ Равиля Ахметшина, груз включает в себя стиральные машины, кондиционеры, обогреватели, соковыжималки и кофеварки, а также некоторые лекарства, которые могут пригодиться военным в Сирии. Он подчеркнул, что сейчас, благодаря усилиям Минобороны РФ, солдаты на военных базах ни в чем не нуждаются, однако целью делегации было сделать им приятное, передав подарки с родины перед Днем народного единства. "Ребята выполняют свои задачи. Они могли бы ходить в клубы, жить спокойно, но сами выбрали защиту интересов государства, хотят принести мир сирийскому народу", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Ахметшина, груз был собран без привлечения бюджетных средств, на деньги в том числе бизнес-кругов, а делегация Татарстана прилетает на Хмеймим, где сейчас проходят службу более 70 выходцев из республики, третий раз за два года и намерена продолжить эту практику.

На встрече с делегацией на военной базе Хмеймим командующий группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в САР генерал-лейтенант Роман Бердников выразил Татарстану благодарность за искреннюю поддержку, которая оказывается военным. Также в память о визите на Хмеймим на Алее дружбы было высажено дерево.

В делегацию Татарстана вошли Герои России Сергей Кузьмин, Венер Мухаметгареев и Сергей Тулин.

"День Победы" прозвучал на Хмеймиме

Также в Сирию в составе делегации прилетели известные артисты: солист Большого театра, заслуженный артист Татарстана Марат Гали, народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России Владимир Кудашев и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов. Они 2 и 3 ноября выступили перед военнослужащими на базах Тортус и Хмеймим.

Прозвучали в том числе такие композиции, как "Севастопольский вальс", "Синяя вечность", "Я люблю тебя, жизнь", "Влюбленный солдат", а в завершение на обоих концертах артисты вместе спели "День Победы", к исполнению которого хором присоединился присутствовавший личный состав.