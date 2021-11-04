Рада выделила дополнительно $30 млн на установку кислородных станций в больницах

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала выделение дополнительных 800 млн гривен (примерно $30 млн) на установку кислородных станций в больницах для пациентов с коронавирусом. Это решение в четверг поддержало большинство парламентариев.

Документ предусматривает изменения в бюджет на 2021 год. Предполагается учреждение двух новых программ для централизованных закупок кислородных станций и переводу средств в местные бюджеты для их установок. Ожидается, что больницы смогут получить новые кислородные станции через четыре-шесть месяцев.

Во многих украинских больницах сложилась критическая ситуация из-за нехватки запасов кислорода для пациентов с тяжелой формой болезни. Проблемы с поставками начались после остановки в октябре на регламентные работы предприятия "Линде Газ Украина". Оно поставляет кислород по всей стране. По данным Совета нацбезопасности и обороны, минимум в шести регионах - Донецкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях - критическая нехватка кислорода в больницах. Об отсутствии необходимых запасов кислорода для пациентов с COVID-19 заявляют медработники в Ивано-Франковской, Черниговской, Тернопольской, Черкасской и Житомирской областях.

По данным Минздрава Украины, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 27 377, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Среди заразившихся 1 787 детей и 426 медработников. Предыдущий антирекорд зафиксирован 29 октября, когда число заразившихся за сутки достигло 26 870 человек. За сутки госпитализировано 5 472 человека, 12 464 выздоровели, 699 пациентов скончались от осложнений. За все время пандемии число заразившихся на Украине превысило 3 млн, выздоровели почти 2,5 млн, скончались от осложнений 70 146 человек.

Большинство регионов Украины (15 областей и Киев) отнесены к так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. В Минздраве страны заявили, что в ближайшее время еще несколько регионов могут быть включены в этот список.