В Дагестане ко Дню народного единства запустили флешмоб "Фото в национальных костюмах"

МАХАЧКАЛА, 4 ноября./ТАСС/. Онлайн-флешмоб "Фото в национальных костюмах" запустили в Дагестане ко Дню народного единства. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

"Дагестанцы присоединились к интернет-флешмобу "Фото в национальных костюмах" и опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотографии, на которых примерили национальные костюмы и одежду с элементами традиционных фасонов. Публикации сопровождались тематическими хештегами", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Минмолодежи региона в этот день провело ряд праздничных онлайн-акций.

Так, в социальных сетях прошла акция "Родные языки", в рамках которой жители региона записывали короткие видеоролики с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их на своих страницах. Стихотворения были посвящены Дагестану и России, историческим событиям и легендарным личностям.

"Кроме того, Минмолодежи Дагестана совместно с Союзом женщин Дагестана запустили акцию "Родные рецепты". Ее участникам предлагалось снять на видео или сфотографировать рецепт приготовления традиционных блюд и поделиться ими с пользователями социальных сетей", - добавили в пресс-службе министерства.