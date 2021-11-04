Папа Римский Франциск принял президента Палестины

ВАТИКАН, 4 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в четверг на частной аудиенции президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Как стало известно журналистам, шестая по счету встреча палестинского лидера с понтификом продлилась 50 минут.

Папа Франциск наряду со своими документами преподнес Аббасу символический бронзовый барельеф. Аббас подарил понтифику картину из янтаря, воспроизводящую Пещеру Рождества, место рождения Христа в Вифлееме.

В мае 2015 года Ватикан де-факто признал существование Государства Палестина. Кроме того, было обновлено действующее с 2000 года соглашение, предусматривающее основополагающие условия для сотрудничества между Ватиканом и Палестиной с учетом пожелания разрешения палестино-израильского конфликта на базе принципа существования двух государств. Ватикан также поддержал в 2012 году статус Палестины как государства - наблюдателя при ООН.

В 2017 году при Святом престоле было открыто посольство Палестины.