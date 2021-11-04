Причиной массовой гибели птиц в Калмыкии стал птичий грипп

ЭЛИСТА, 4 ноября. /ТАСС/. Специалисты назвали причиной массовой гибели диких птиц на заповедных островах озера Маныч-Гудило в Приютненском районе Калмыкии птичий грипп, сообщил ТАСС в четверг директор государственного природного биосферного заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

Ранее сообщалось, что научными сотрудниками государственного заповедника "Черные земли" в ходе осмотра островов озера Маныч-Гудило было обнаружено более 300 павших особей диких птиц, преимущественно пеганки и черношейной поганки. Прокуратурой республики совместно с Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка.

"Официальная версия ветеринаров - птичий грипп, который циркулирует среди диких птиц. Приглашенные специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора взяли пробы, которые подтвердили его наличие в павших особях", - сказал директор заповедника.

Очаги птичьего гриппа выявляются в период перелета диких птиц - весной и осенью, а острова Маныч-Гудило - это перелетный путь миллионов птиц, где они контактируют друг с другом. Поэтому вероятность передачи инфекции высока, уточнил он.

"Ветеринары уже начали утилизацию погибших птиц", - добавил Убушаев.

Заповедник "Черные земли" был создан в 1990 году, его площадь составляет 121,1 тыс. га. В заповеднике четыре экологических тропы: "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча" и "Меклетинские розовые озера". Там обитают сайгаки, журавли-красавки, розовые пеликаны, колпицы, краснозобые казарки, степные орлы и множество других, в том числе редких и исчезающих, видов животных.