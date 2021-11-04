Более 100 тыс. человек участвуют в онлайн-флешмобах "Тавриды" в День народного единства

ТАСС, 4 ноября. Арт-кластер "Таврида" проводит онлайн-флешмобы в честь Дня народного единства, в них принимают участие свыше 100 тыс. человек, аудитория растет, сообщили журналистам в пресс-службе арт-кластера.

"Арт-кластер "Таврида" запустил праздничные онлайн-акции "Народные экскурсии" и "Рецепты народов России", чтобы поздравить всю страну с Днем народного единства. Первыми участниками флешмобов стали резиденты и амбассадоры "Тавриды" - молодые деятели культуры, искусства и креативных индустрий. На данный момент аудитория онлайн-акций превысила 100 тысяч человек, число участников и зрителей продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что участникам предлагаются мини-экскурсии по населенным пунктам России, которые проходят в прямых эфирах в Instagram. Такие экскурсии уже провели амбассадоры и резиденты "Тавриды". Так, например, Гульфия Мутугуллина провела экскурсию в Казани национальном костюме, в Ростове-на-Дону Юлия Носова показала стадион "Ростов Арена". Флешмоб "Рецепты народов России" продлится до 7 ноября, молодые повара - участники арт-школы гастрономии на "Тавриде" уже продемонстрировали в эфирах в Instagram процессы приготовления любимых национальных блюд: шорские пелбены, телеутские пельмендеры, бурятские буузы, удмуртские перепечи, осетинские пироги, блюда народов Севера строганину и сугудай.

"Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве.