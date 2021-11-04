Из Кипра в Россию экстрадирован обвиняемый в попытке сбыта наркотиков

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданин РФ Роман Шалумов, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой лиц, экстрадирован в четверг в РФ из Республики Кипр. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель российского МВД при посольстве РФ на Кипре, при участии которого проходила экстрадиция.

"Сегодня рейсом "Аэрофлота" из Республики Кипр в Россию экстрадирован гражданин РФ Роман Шалумов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "а" части 3 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщил представитель МВД РФ, координировавший действия российских и кипрских правоохранительных органов, участвовавших в экстрадиции.

Он сообщил, что Шалумов, действуя в составе организованной группы, в 2010 году умышленно из корыстных побуждений участвовал в реализации наркотических средств на территории одного из районов Краснодара. Во время проверочной закупки он был задержан с поличным, а деятельность ОПГ пресечена.

Участники организованной группы были приговорены к различным срокам тюремного заключения, однако Шалумову удалось скрыться за пределами РФ, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В конце 2017 года он был задержан правоохранительными органами Республики Кипр в международном аэропорту города Ларнака.

Слушание дела об экстрадиции Шалумова в кипрском суде заняло около четырех лет. В октябре нынешнего года Верховный суд Кипра одобрил выдачу обвиняемого властям РФ.