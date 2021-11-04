Школы Воронежской области вернутся к очной форме обучения с 8 ноября

ТАСС, 4 ноября. Школьники Воронежской области с 8 ноября начнут обучение в очной форме, к обычному режиму работы вернутся все детские сады региона. Об этом сообщили журналистам в четверг в департаменте образования, науки и молодежной политики области.

"С 8 ноября школьники 1-11-х классов Воронежской области начнут обучение в очной форме, но с соблюдением масочного режима за пределами учебных помещений (классов). Начнут работу все детские сады региона", - говорится в сообщении.

Учреждения дополнительного образования продолжат работу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Колледжи и техникумы, а также высшие учебные заведения продолжат занятия дистанционно.

Как сообщалось ранее, школьники Воронежской области перешли на дистанционное обучение с 11 октября, после чего в школах начались каникулы.

С начала пандемии в регионе выявлено 157 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 802 - за последние сутки. Всего выздоровели 119 675 человек, 7 478 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 982 100 человек, в том числе двукратно - 832 456, ревакцинацию прошли 93 250.