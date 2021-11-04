Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд вакцин против COVID-19

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия четвертой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая начнет свою работу 5 ноября.

По его словам, в рамках помощи мировому сообществу в борьбе с коронавирусной инфекцией Китаем также было поставлено за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживал снятие ограничений, связанных с правами интеллектуальной собственности на вакцины для развивающихся стран. При этом КНР выступает за справедливое распределение медицинских средств для экстренного использования и вакцин по всему миру.

В этом году выставка пройдет 5-10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года. Российская экспозиция представлена более чем 30 компаниями, около половины из которых примут участие в режиме онлайн.

В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше $72,6 млрд. Соответствующий показатель оказался на 2,1% больше того, который был зафиксирован на импортном ЭКСПО 2019 года. В общей сложности в выставке 2020 года приняли участие порядка 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.