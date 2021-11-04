Власти Киева переименовали еще 12 улиц, названных в честь советских деятелей

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько улиц Киева, в том числе Московская и Николая Кузнецова, получили новые названия в рамках проводимой в стране кампании по декоммунизации. О соответствующем решении в четверг сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Переименовано 12 улиц и переулков, установлены названия двух площадей, сквера и улицы", - говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

В частности, улица, изначально названная в честь советского разведчика Николая Кузнецова, теперь носит имя Олеся Бабича - украинского писателя и литературоведа. Улица Алексея Павленко стала улицей Кристины Сушко - поручика армии Украинской народной республики (УНР), а улица Молодогвардейская - Владимира Сикевича, который имел в армии УНР звание генерала-хорунжего.

Кроме того, улицу Московскую в Соломенском районе назвали именем жившего в 17 веке Григория Гуляницкого, которого в Киевсовете обозначили как "выдающегося военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины". Переулок Невский теперь будет Нивский. Улица в честь революционера Виктора Курнатовского стала улицей "первого казацкого гетмана" Остафия Дашкевича, а улица Народного ополчения получила имя князя Святослава Храброго.

В украинской столице, согласно решению, появились две площади - Отрадная в Соломенском районе и Кловская в Печерском, а также сквер имени участника силовой операции в Донбассе Василия Слипака, который погиб в 2016 году. В Киевсовете заверили, что все новые названия прошли процедуру общественного обсуждения.

Декоммунизация на практике

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. В 2015 году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, а проспект Воссоединения - проспекта Соборности, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, который командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича.

Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации. С конца 2014 года только в Киеве переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов, по некоторым решениям идут судебные разбирательства.