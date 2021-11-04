ОНФ запустил проект по изучению русского языка для соотечественников и иностранцев

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День народного единства запустил проект "Волонтеры русского языка", призванный помочь изучению и поддержать знание русского языка среди соотечественников за рубежом и иностранных граждан. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ОНФ.

"Проект Народного фронта "Своих не бросаем" и волонтеры акции #МыВместе в День народного единства запустили новый проект - "Волонтеры русского языка". Проект создан для россиян, соотечественников и их детей, живущих за пределами России, а также для иностранцев", - говорится в сообщении.

Волонтеры проведут уроки на базе бесплатных онлайн-платформ. Ученики и преподаватели смогут найти друг друга через портал "Волонтеры русского языка". При этом ученик сначала пройдет тест на уровень владения русским языком, а волонтеры разделятся на преподавателей и собеседников.

"Первый онлайн-урок проведут волонтеры Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова для наших соотечественников и иностранцев из Саудовской Аравии, Египта, Греции, Германии. Для иностранцев волонтеры начнут уроки с алфавита и фонетики, а пообщавшись с иммигрантами, порекомендуют пособия и дадут первые практические задания, которые проверят на следующем уроке", - уточнили в пресс-службе.