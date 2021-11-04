Путин в Севастополе возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны

По прибытии главу государства встретил торжественной музыкой Военный оркестр Черноморского флота. Перед возложением цветов Путин обратился к участникам церемонии с приветственной речью. Президент также осмотрел мемориал, в частности, остановился около его доминанты - колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова.

В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы. На рейде Севастополя стоит фрегат "Адмирал Макаров".

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, который также находится в Севастополе, назвал место расположения памятника "очень символичным". Он напомнил, что отсюда почти сто лет назад, осенью 1920 года, уходили последние корабли Белой армии.

"Мы говорим о событиях новейшей истории, событиях <...> болезненных, поэтому не случайно установка этого памятника сопровождалась даже некоторой общественной дискуссией", - добавил Мединский. Помощник президента подчеркнул, что место было благоустроено и "дело это правильное".

Также президент осмотрел мемориал, экскурсию для него провел научный директор РВИО, профессор МГИМО Михаил Мягков. Он рассказал историю братьев Евгения и Михаила Беренсов, которые во время Гражданской войны поддержали разные стороны - один в итоге командовал флотом красных, а другой - Русской эскадрой, которая после ухода из Крыма базировалась в Бизерте (современный Тунис). Именно Беренсы стали одними из прототипов мемориала, в центре которого - фигуры двух братьев, оказавшихся в красной и белой армиях. После осмотра комплекса Путин сфотографировался с собравшимися представителями общественности и духовенства, школьниками и курсантами и поздравил их с праздником.

О мемориале

Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом в соответствии с поручением президента РФ. Он представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Мемориальный комплекс был открыт в апреле нынешнего года.

Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России и матери, призывающей к примирению своих сыновей, чьи фигуры расположены у подножия постамента: это братья - поручик Белой армии и командир-красноармеец, которых развела война.

У подножия колонны, на которой установлена скульптура матери-России, с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов - Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова. В РВИО уточнили, что комплекс в Севастополе - первый масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны, на территории бывшего СССР.

Осенью 1920 года после взятия Крыма Красной армией из портов полуострова, в том числе из Севастополя, ушли 126 кораблей и судов, на которых находились около 150 тыс. человек - офицеры армии генерала Петра Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Это событие ознаменовало окончание активной фазы Гражданской войны и ее завершение на юге России, однако прекращение противостояния по всей стране принято датировать 1922 годом.