Арктический плавучий университет вышел из Мурманска на судне "Академик Мстислав Келдыш"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноября. /ТАСС/. Экспедиция "Морская географическая школа САФУ - 2021" в рамках проекта "Арктический плавучий университет" (АПУ) в четверг вышла из Мурманска впервые на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш". Как рассказал ТАСС директор Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) Александр Сабуров, рейс продлится 10 дней.

"Сегодня экспедиция вышла из Мурманска. Мы продолжаем развивать нашу образовательно-научную экспедиционную деятельность на новом для нас судне "Академик Мстислав Келдыш". Если все предыдущие наши экспедиции были на судах Севгидромета: "Михаил Сомов", "Профессор Молчанов", в этом году мы на судне, которое находится в управлении Института океанологии им. Ширшова РАН, одно из лучших научно-исследовательских судов в России. Это экспедиция в формате осенней школы для студентов и аспирантов, посвященная прежде всего вопросам гидрометеорологии, участники в течение 10 дней пройдут из Мурманска в Калининград", - сказал Сабуров.

Испытания штормом

Экспедиции Арктического плавучего университета САФУ проходят с 2012 года. Как отметил собеседник агентства, впервые рейс проводится осенью. "Судно будет находиться все время в море, высадок не будет, это морская экспедиция, - пояснил он. - Для студентов это возможность пройти практическую подготовку в реальных морских условиях морских, специфика будет связана и с тем, что ожидается высокая ветровая и волновая нагрузка, шторма. Это дополнительные испытания для участников. Вероятно, будет непросто, даже несмотря на то, что такое большое судно".

В рейсе участвуют студенты третьего-четвертого курсов. В дальнейшем они планируют работать в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). На борту судна они научатся работать с автоматической метеостанцией и различным гидрометеорологическим оборудованием. "В реальных полевых, точнее, морских условиях", - отметила заместитель руководителя экспедиции Анна Трофимова.

Студентка четвертого курса по направлению "гидрометеорология" Виктория Попова мечтала стать метеорологом с детства. Ее родители более 15 лет работают на труднодоступной метеостанции, она там часто бывала и хорошо представляет специфику профессии. "Хочу продолжить профессиональную династию. Рейс для меня - новые возможности в реализации понравившейся мне темы исследования. На судне я буду снимать основные метеорологические показатели в течение экспедиции и затем произведу расчеты эффективной температуры, то есть оценку теплоощущения людей", - рассказала Попова о своем исследовании.

Строгий отбор

Все участники экспедиции прошли отборочный конкурс. Как пояснил Сабуров, учитывалась их успеваемость, опыт проведения научных исследований, кроме того, у каждого участника должен быть научный проект, над которым он будет работать на борту "Келдыша".

Студентка четвертого курса САФУ по направлению "гидрометеорология" Анна Романова занимается исследованиями в области биометеорологии, влиянием изменений метеорологических параметров на психофизиологическое состояние человека. В экспедицию она хотела попасть давно. Работать над проектом Романова начала в ходе рейса плавучего университета, который проходил в июне 2021 года на ледоколе "Михаил Сомов".

В этой экспедиции студентка будет проводить диагностику социально-психологической адаптации участников, профессионального стресса и исследование вариабельности сердечных сокращений. "Интересно то, что в ходе рейса будем проходить четыре моря - Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское - со своей суточной изменчивостью, которая по-разному будет сказываться на разных возрастных группах. Также хочется провести сравнение данных, полученных в ходе АПУ в июне и сейчас среди участников этих двух экспедиций, и проанализировать данные у более опытных участников морских и полярных экспедиций, и только прибывших новичков. К исследованиям готова, и настроена на интересные, а главное полезные результаты", - сказала Романова ТАСС.

Впервые все участники экспедиции перед рейсом прошли обучение на учебно-тренировочном комплексе "Белокаменка" и получили удостоверение личности моряка. "Очень важно, что у ребят, когда они закончат университет, уже будут морские документы, которые в дальнейшем помогут трудоустроиться, устроиться на работу в тот же Северный УГМС и сразу ходить в их мониторинговые экспедиции, которые проводятся с мая по ноябрь", - пояснила заместитель руководителя экспедиции.

Образовательная и научная программы

Для студентов в рейсе запланирована обширная лекционная программа. "Мы исходим из того, что студенты должны получить комплексные знания, о том, что происходит в настоящее время с окружающей средой, с климатом. Это будет лекции по загрязнителям, биологическому разнообразию, мониторингу загрязнения пластиковым мусором, по визуальным учетам птиц, по радиометрическим исследованиям", - сказал Сабуров, отметив, что лекции будут проводиться даже в шторм.

Научная программа экспедиции включает пять исследовательских блоков. Основной - это гидрометеорологические исследования, в том числе характеристик атмосферы во время холодных вторжений в Северном Ледовитом океане. Участники будут проводить также исследования морских экосистем, наблюдать за птицами и морскими млекопитающими по ходу движения судна. "В ноябре косатки идут на размножение в районе Тромсе, надеемся, что мы сможем их увидеть", - отметила Трофимова.

Кроме того, участники рейса будут брать пробы воды и воздуха на различные органические и неорганические загрязнители, проводить геофизические наблюдения, работать с навигационным оборудованием судна. Рейс завершится 13 ноября в Калининграде.