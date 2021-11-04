Власти смягчили антикоронавирусные меры в Ненецком автономном округе

ТАСС, 4 ноября. Антикоронавирусные меры смягчили в четверг в Ненецком автономном округе (НАО). Как сообщает пресс-служба администрации региона, салоны красоты, парикмахерские и другие места получения индивидуальных услуг можно посещать без предъявления QR-кодов.

"В НАО смягчили антикоронавирусные меры для бизнеса. Получать индивидуальные бытовые услуги в салонах красоты, косметических, СПА и массажных салонах, соляриях и иных подобных объектах, где потребитель получает услуги один на один с мастером, можно без предъявления QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов. При этом человек, оказывающий услугу, должен быть привит или иметь подтверждение о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад в виде QR-кода или справки", - говорится в сообщении.

В помещении необходимо соблюдать санэпидрежим: проводить дезинфекционную обработку, носить маски. В ходе заседания штаба было принято решение смягчить требование по наполняемости залов фитнес-центров. Норматив - один посетитель на десять квадратных метров - приведен в соответствие с федеральным - один посетитель на четыре квадратных метра.

С 29 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций дополнительного образования, кафе и ресторанов, салонов красоты. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.

От коронавируса привились 18 278 человек, завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, 17 367 человек.