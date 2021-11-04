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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС в декабре может вынести решение о вакцине Comirnaty для детей 5-11 лет

Препарат производят компании Pfizer и BioNTech

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может в декабре вынести решение об использовании вакцины Comirnaty для детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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"Решение об использовании данной вакцины среди детей 5-11 лет может быть принято в декабре, если не потребуется дополнительных данных", - отметил он.

Производителем вакцины Comirnaty являются американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech. Временное регистрационное удостоверение для препарата в ЕС было выдано в конце декабря 2020 года. В мае этого года вакцина была одобрена для подростков в возрасте 12-15 лет.

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