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В Москве более 13 тыс. росгвардейцев полностью привились вакциной "Спутник V"

Более 2 тыс. сотрудников прошли ревакцинацию

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 13 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии по Москве привились двумя компонентами вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

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"На сегодняшний день более 13 тыс. сотрудников и военнослужащих структурных подразделений Главного управления Росгвардии по Москве привились первым и вторым компонентами вакцины "Спутник V" от коронавируса, из них уже прошли ревакцинацию более 2 тыс. сотрудников", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники подразделений столичного главка Росгвардии, кто переболел  коронавирусной инфекцией или вакцинировался полгода назад, активно проходят процедуру ревакцинации.

"Во избежание возможных нежелательных последствий вакцинации росгвардейцы проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки", - заключили в главке.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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